Adana’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Saimbeyli ilçesinde terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen planlı faaliyet kapsamında 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada DEAŞ ile ilişkili örgütsel yayınlar, flama, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

(İHA)