Adana’da 275 kilo eroin ele geçirildi

Adana’da son 3 günde yapılan operasyonlarda 275 kilo 315 gram eroin, 281 kilo 850 gram esrar, 343 bin 810 adet uyuşturucu hap, 211 kök Hint keneviri, 273 gram kokain, 4 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçİrildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerini yakalamak için son 3 günde art arda operasyonlar yaptı. Polis baskınlarda "Coco" isimli hassas burunlu uyuşturucu köpeğini de kullandı. Polisin yaptığı operasyonlarda 275 kilo 315 gram eroin, 281 kilo 850 gram esrar, 343 bin 810 adet uyuşturucu hap, 211 kök Hint keneviri, 273 gram kokain, 4 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca zanlıların üzerinde ise uyuşturucu satışından temin edilen 38 bin 335 lira para bulundu.

Polis ele geçen uyuşturucuları emniyette basın mensuplarına gösterirken Adana Emniyet Müdürü Selamı Yıldız da başarılarından dolayı narkotik ekiplerini kutladı. Ele geçen uyuşturucuları inceleyen Yıldız, yaptığı açıklamada, son bir ayda uyuşturucu satıcılarına yönelik 82 operasyon yaptıklarını 359 şüphelinin yakalandığını bunlardan 80’inin tutuklanırken, 25 zanlının adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirterek, "Uyuşturucunun ve torbacının kökünü kazıyacağız. Gençlerimizi zehirletmeyeceğiz" dedi.

Yıldız, ayrıca Adana Emniyet Müdürü olduktan sonra yapılan operasyonlar sonucunda 792 torbacının tutuklandığını anımsatarak, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri özellikle uyuşturucuyla mücadeleye hassasiyet gösterdik. Operasyonlar kararlılıkla devam edecek. Gençliğimizi geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Bu illeti kentimizden ve ülkemizden söküp atana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız" diye konuştu.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)