Adana’da 24 muvazzaf asker FETÖ’den tutuklandı

Adana merkezli 21 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 24 muvazzaf asker tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 28 Mart günü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kripto askerlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 21 ilde çoğu muvazzaf olan 40 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar 9 gün sorgulandıktan sonra 24’ü dün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 24 asker tutuklanarak cezaevine gönderildi.(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya /İHA)