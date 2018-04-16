İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.(İHA)
ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında flaş karar
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.
16 Nisan 2018 Pazartesi 22:08