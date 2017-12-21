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91 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 91 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi.

21 Aralık 2017 Perşembe 13:57
91 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “16 Aralık’ta Yenişehir ilçesi Geyiktepe mevkisinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonet içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 237 bin 300 TL olan muhtelif markalarda 33 bin 900 paket kaçak sigara, 19 Aralık’ta Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1141. Sokak üzerinde bulunan bir nakliyat firmasına ait tır ve bu tıra bağlı dorse içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 336 bin 630 TL olan muhtelif markalarda toplam 48 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca, 20 Aralık’ta Kayapınar ilçesi Elazığ yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonet içerisinde yapılan aramada, araç hava filtreleri arasına gizlenmiş bir şekilde piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan toplam 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Bahse konu olaylarla ilgili olarak 3 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanunun Maddelerine muhalefet suçundan adli işlem yapılmış ve suçlarda kullanılan araçlara ele konulmuştur” denildi.

Son Güncelleme: 21.12.2017 14:37
Anahtar Kelimeler:
Kaçak SigaraDiyarbakır
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