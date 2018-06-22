TSK, Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatında silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini, silahlı 9 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.(İHA)
9 terörist daha...
TSK, Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatında silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini, silahlı 9 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
22 Haziran 2018 Cuma 09:02