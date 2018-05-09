9 kişiye terörden gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütü üyelerine ve terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, 9 Mayıs 2018 günü Van İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle PKK/KCK terör örgütü üyelerine ve terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik ‘Şehit Jandarma Er Mehmet Sevim Operasyonu’ yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken; 1 adet av tüfeği, 10 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 5 adet hafıza kartı, 1 adet MP3 oynatıcı, 1 adet masaüstü bilgisayar kasası, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar, 37 adet CD, 3 adet video kamera, 5 adet video kaseti ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

(İHA)