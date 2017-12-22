9 ilde FETÖ’den 16 asker hakkında gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 9 ilde FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon ile 16 muvazzaf subay (7 albay, 9 yarbay) hakkında gözaltı işlemlerine başlanılmıştır" denildi.