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89 yaşındaki nine yola fırladı, caddeyi trafiğe kapattı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 89 yaşındaki Aliye Can isimli yaşlı kadın, evinin önündeki caddenin özel mülkünden geçtiği gerekçesiyle araçların geçişine izin vermedi. Caddenin Aliye Can’ın özel mülkünden geçtiği anlaşılınca zabıta ekipleri şerit çekerek yolu kapattı.

14 Mart 2018 Çarşamba 18:39
89 yaşındaki nine yola fırladı, caddeyi trafiğe kapattı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 89 yaşındaki Aliye Can isimli yaşlı kadın, evinin önündeki caddenin özel mülkünden geçtiği gerekçesiyle araçların geçişine izin vermedi. Caddenin Aliye Can’ın özel mülkünden geçtiği anlaşılınca zabıta ekipleri şerit çekerek yolu kapattı.

Türkkuyusu Mahallesi Mars Mabedi Caddesi üzerindeki evinde yaşamını sürdüren 89 yaşındaki Aliye Can, caddenin kendi arazisinden geçtiği, gelip geçen araçların da cadde kenarına diktiği çamları çiğnediği gerekçesiyle yolun ortasında durarak araç geçişine izin vermedi. Kimi araç sürücüleri ile tartışma yaşayan Aliye Can, uzun süre yolu trafiğe açmadı. Durumu haber alan polis ekipleri bölgeye intikal etti. Durumu değerlendiren ekipler, caddenin Aliye Can’ın arazisinden geçtiğini tespit etti. Polis, daha sonra yaşlı kadını evine gitmeye ikna etti. Bir süre sonra bölgeye gelen zabıta, caddenin giriş ve çıkışını şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Aliye Can, “Buradaki sıkıntı burasının yol olmamasından kaynaklanıyor. Burası bizim özel mülkümüz. Belediye ile irtibat halindeyiz, bir şeyler yapılacak” dedi.

Yaklaşık 2 saat sonra zabıtanın çektiği şeritlerin kopartıldığı ve caddenin araç trafiğine açıldığı görüldü.

(Tuba Ayhan - Eren Ayhan /İHA)
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