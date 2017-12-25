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84 yaşındaki kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın, ormanlık alanda ölü bulundu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:22
84 yaşındaki kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Alanya’nın kırsalında bulunan İmamlı Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası 84 yaşındaki Rabia Şahiner, cuma günü öğle saatlerinde evinden çıkarak ortadan kayboldu. Bulmak için gidebileceği her yeri arayan yakınları bulamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri, yoğun arama çalışması başlattı. Bölgede arama çalışması başlatan jandarma, evinin yakınlarındaki ormanlık alanda, yaşlı kadının cesedine ulaştı. Yapılan ilk incelemede ayağı kayarak düşme sonucu öldüğü tahmin edilen Şahiner’in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 25.12.2017 16:26
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaRabia şahinerImamlı Mahallesi
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