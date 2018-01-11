80 yaşındaki kadın dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Olay, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Nadide Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre telefon dolandırıcısı kendini polis olarak tanıtarak, hesabındaki parayla terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Şişli’de yaşayan 80 yaşındaki A.B.’ye paraları çekerek kendisine vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine bankadaki 522 bin 700 lirayı çekerek bir poşete koyan kadın ardından sokağa çıkarak beklemeye başladı.

YAŞLI KADININ ENDİŞELİ HALİNİ GÖRÜNCE POLİSİ ARADI

Sürekli olarak telefonda dolandırıcı ile görüşen kadını sokakta yürüyen bir vatandaş fark etti. Telefonda endişeli tavırlar sergileyen kadının durumundan şüphelenen vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli Araştırma Büro Amirliği ekipleri, durumu değerlendirerek yaşlı kadını uzaktan izlemeye başladı. Kısa bir süre sonra kadının yanına gelen genç dolandırıcı poşeti aldı. Hemen harekete geçen ekip, dolandırıcıyı yere yatırdı ve poşeti açtı. Poşetin içerisinde 522 bin 700 lirayı gören polis ekipleri, dolandırıcıyı gözaltına aldı. Kimliği sorgulanan dolandırıcının 27 yaşındaki Şükrü Y. olduğunu öğrenildi. Paralar ise yaşlı kadına teslim edildi.

“KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITARAK, HESABIMDAKİ PARALARI VERMEMİ SÖYLEDİ"

Dolandırılmaktan son anda kurtulan A.B., “Birkaç gün önce evimde oturuyordum. Telefon çaldı, açtım. Karşımdaki sesi tanımıyordum. Polis olduğunu söyledi. Hesabımdaki parayla terör örgütüne yardım ettiğimi, operasyon düzenleyeceklerini söylüyordu. Paraları çekerek kendisine vermem gerektiğini söylüyordu. Banka kartımın şifresini sordu. Ben de söyledim. Bankadan parayı çektim. Beni aradı, parayla birlikte sokağa çıkmamı istedi. Ben de çıktım. Beni sürekli cep telefonuyla konuşarak yönlendiriyordu. Daha sonra yanıma geldi, ben de parayı verdim" dedi. Şükrü Y., ilçe emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.