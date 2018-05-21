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8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli’de bugün yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. 3 gün önce de Ovacık kırsalında 2’si gri listede yer alan 5 terörist öldürülmüştü.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 20:07
8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli’de bugün yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. 3 gün önce de Ovacık kırsalında 2’si gri listede yer alan 5 terörist öldürülmüştü.

Tunceli Valiliği, bugün İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde merkez kırsalında hava destekli operasyon yapıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 8 BTÖ mensubu terörist, iki F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmektedir" denildi.

3 gün önce de Ovacık kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2’si terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

(Fatma Çıray /İHA)
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