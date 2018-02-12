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8 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 10 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 11:06
8 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem yapı askeri öğrenci sorumlularına yönelik Kahramanmaraş merkezli 8 farklı ilde 13 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Çeşitli meslek gruplarına mensup 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında yakalama ve gözaltıların devam edeceği bildirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Son Güncelleme: 12.02.2018 11:54
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Fetö Son DakikaFetö Operasyonları
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