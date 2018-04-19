8 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün sözde Hatay il imamı ile askeri yapılanmanın mahrem imamının da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin merkezli Adıyaman, Gaziantep. Kahramanmaraş, Aksaray, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay’da terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde Hatay il imamı C.D. ile Tarsus ilçe imamı A.Ö. ve askeri yapılanmanın mahrem imamı A.N.’nin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme ağı ’ByLock’ kullanıcısı oldukları, ayrıca talimatla Bank Asya’da hesap arttırımı yaptıkları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan, aralarında örgütün sözde Hatay il imamı ile askeri yapılanmanın mahrem imamı ve Tarsus ilçe imamının da bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 7 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı konularak ’adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 6 şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)