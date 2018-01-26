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70 öğretmene FETÖ’den gözaltı kararı

Ankara merkezli 11 ilde KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 27’si ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

26 Ocak 2018 Cuma 09:57
70 öğretmene FETÖ’den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 27’si ByLock kullanıcısı toplam 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 11 ilde devam etmektedir" denildi.

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