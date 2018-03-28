7 ilde uyuşturucu operayonu

İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesine, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çalışmalar sonucunda, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konak ve Çiğli ilçesinde bulunan 5 mahallede yapılan operasyona 1 helikopter, 2 hava aracı, Özel Harekat polisi ve 5 Narkotik Dedektör Köpeği ve 125 ekipten oluşan toplam 272 polis katıldı. Operasyon sonucunda ise, 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 79 kg. esrar, 13 kg. bonzai, bin 810 adet extacy, 55 gr. extacy tozu, 974 gr. kokain, 5 gr. metamfetamin ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve suç örgütleri ile bağlantılı olan 13 şahıs, farklı tarihlerde tutuklandığı öğrenildi.

(İHA)