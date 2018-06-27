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7 ilde suç örgütlerine operasyon: 30 gözaltı

İzmir merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 30’u yakalandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:22
7 ilde suç örgütlerine operasyon: 30 gözaltı

İzmir merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 30’u yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; yağma, yaralama, çek senet tahsilatı ve şantaj gibi suçların bazı gruplar tarafından organize şekilde işlendiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon’da "Sarallar", "Necati Arabacı" ve "Beşoklar" isimleriyle tanınan gruplara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu hakkında gözaltı kararı bulunan 50 şüpheliden 30’u gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan firari 20 şüphelinin de yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerin, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt çerçevesinde yağma, adam yaralama, çek senet tahsilatı, şantaj’ gibi suçları işledikleri iddia edildi.

(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)
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