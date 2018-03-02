66 öğretmen hakkında ByLock’tan gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara il ve ilçelerinde görevliyken KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 66 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Başsavcılık, gözaltı işlemlerinin Ankara merkezli 23 ilde devam ettiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara il ve ilçelerinde görevliyken KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 66 öğretmen hakkında 02.03.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 22 ilde devam etmektedir" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)