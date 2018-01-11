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66 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 5 adet havalı tüfek ile 66 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:40
66 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Derecik beldesi ve Kırca köyünde 2 ayrı adreste yapılan ev aramasında; 27 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet av tüfeği, 5 adet havalı tüfek, 66 bin 250 adet av tüfeği fişeği, 950 adet av tüfeği iğnesi ve 600 adet av tüfeğine ait alüminyum parça ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Son Güncelleme: 11.01.2018 12:04
Anahtar Kelimeler:
Av Tüfeği FişeğiHakkari’nin Şemdinli Ilçesinde
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