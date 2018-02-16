60 milyon dolandıran suç örgütüne operasyon

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara veren veya devam eden küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık şebekesi kuran çeteyi belirleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şirketleri faaliyete başlamış gibi gösteren çetenin sahte fatura, vergi iadesi ve benzeri yollarla ihracat ve ithalat yapmış gibi göstermek suretiyle paravan şirketler üzerinden yaklaşık 60 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Bunun üzerine Elazığ polisi, 25 şüpheliyi belirleyerek bugün operasyon yaptı. Polisin Elazığ merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay’da eş zamanlı yaptığı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.