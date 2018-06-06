6 terörist daha...

Irak kuzeyi Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 5 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait 16 hedef imha edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.