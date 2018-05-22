6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kars’ta karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Kars/Kağızman kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; silahlı 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(Abdullah Sarica /İHA)