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6 kişinin ölümüne neden olan beyaz araç bulundu

Kayseri’de meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 38 KY plakalı, beyaz renkli araç bir binanın otoparkında bulunurken, sürücüsünün Gürcistan’a kaçtığı belirlendi.

29 Mart 2018 Perşembe 22:22
6 kişinin ölümüne neden olan beyaz araç bulundu

Kayseri’de meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 38 KY plakalı, beyaz renkli araç bir binanın otoparkında bulunurken, sürücüsünün Gürcistan’a kaçtığı belirlendi.

25 Mart’ta Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde, Malatya yolu istikametinden şehir yönüne giden 38 E 4730 plakalı araç, 38 KY plakalı beyaz renkli aracın sıkıştırması sonucu kaldırıma çarparak yolun karşı tarafına geçerek, cenaze taşıyan 41 BD 308 Kocaeli plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada Mehmet Üzüm (36), Zehra Üzüm (29), Safiye Nur Üzüm (6), Mustafa Üzüm (29), Hamza Üzüm (8) ve Soner Üzüm (21) hayatını kaybetmişti.

200 ARAÇ İNCELENDİ VE BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği’nce olayla ilgili yapılan araştırmada 38 KY ile başlayan yaklaşık 200 adet beyaz araç üzerinde inceleme yapıldı. İncelemede makas atarak kazaya sebebiyet veren aracın 38 KY plakalı marka araç olduğu, sürücüsünün A.Ö. isimli şüpheli olduğu tespit edildi.

GÜRCİSTAN’A KAÇMIŞ

Şüpheli A.Ö.’nün olaydan sonra 27 Mart sabah saat 05.30 sıralarında karayolu ile sarp sınır kapısından Gürcistan’a kaçtığı ortaya çıktı.

Olaya karışan şüpheli oto yapılan çalışmalarda bir binanın kapalı otoparkında kazalı bir şekilde park halinde bulundu. Gürcistan’a kaçan şüpheli A.Ö.’nün yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

(Şeref Kahraman /İHA)
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