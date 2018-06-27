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6 gündür kayıp olan Eylül hala bulunamadı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 6 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Eylül hala bulunamadı. Olayla ilgili tutuklanan şahsın evinin çevresinde hassas burunlu polis köpekleri tarafından arama yapıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:31
6 gündür kayıp olan Eylül hala bulunamadı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 6 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Eylül hala bulunamadı. Olayla ilgili tutuklanan şahsın evinin çevresinde hassas burunlu polis köpekleri tarafından arama yapıldı.

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne gitti. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 6 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri diğer yandan da Eylül’ün kaçırılma ihtimalini değerlendiriyor.

TUTUKLANAN ŞAHSIN EVİNİN ETRAFINDA ARAMA BAŞLATILDI

Ekipler, ailenin köydeki komşuları U.K. ve annesi N.K.’nin ifadelerine başvurdu. İfadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. tutuklandı. U.K.’nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı’ya götürdüğü öğrenildi. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından U.K.’nin otomobiline de el konuldu. Jandarmanın yaptığı incelemede aracın arka koltuklarının yıkandığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsın köyde bulunan evinin çevresinde KEM polislerine ait hassas burunlu arama kurtarma köpekleriyle detaylı bir arama yaptı.

Öte yandan aile yakınlarından alınan bilgiye göre olayla ilgili 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Jandarma, AFAD ve KEM polis ekiplerinin alanda detaylı çalışmaları devam ediyor.

(Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim/İHA)
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