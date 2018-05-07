6 FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy’de 1. derece askeri yasak bölgede 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ve 1. Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede Meriç Nehri kenarında 6 kişi yakaladı. Yakalanan şahısların İŞKUR’da memur iken KHK ile ihraç edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan aranan ve ByLock kaydı olan M.Ö., silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve ByLock kaydı olan S.Y., silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve ByLock kaydı olan E.T., ByLock kaydı olan E.Ö., adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı bulunan F.M.K. ve ByLock kaydı olan T.T. olduğu tespit edildi. Zanlılardan M.Ö. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, S.Y. ve F.M.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

(Ayhan Gülver /İHA)