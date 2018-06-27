58,5 kilo eroin ele geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 58 kilogram 556 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan İran plakalı bir araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada aracın dingil kısmına gizlenmiş 58 kilogram 556 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Araç içerisindeki M.D. (35) isimli şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

(Abdullah Aslan/İHA)