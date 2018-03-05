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58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan’a geçmek isteyen toplam 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

05 Mart 2018 Pazartesi 19:01
58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan’a geçmek isteyen toplam 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık önlerinde saat 04.35 sıralarında Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespit edilen lastik botta çok sayıda kaçak göçmen olduğu belirlendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durdurularak, içerisindeki 10 Suriye, 6 Afganistan, 6 İran, 23 Irak, 4 Somali, 2 Senegal, 3 Mali, 4 Fildişi uyruklu 15’i çocuk toplam 58 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için gerekli makamlara sevk edildi.

(İHA)
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