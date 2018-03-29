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500 bin lira değerinde gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi

Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 44 bin 190 adet gümrük kaçağı ilaç ve benzeri malzeme ele geçirildi.

29 Mart 2018 Perşembe 10:12
500 bin lira değerinde gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi

Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 44 bin 190 adet gümrük kaçağı ilaç ve benzeri malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde ikamet eden Suriye uyruklu İ.M. ve M.K.R. isimli şahısların ikametinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ilaç ile çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğu bilgisine ulaştı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 14 bin 281 tablet cinsel içerikli olduğu değerlendirilen hap, 50 cinsel içerikli sprey, 27 bin 439 tablet çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç, bin 301 ampul iğne, 483 adet çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan şurup, 166 krem, damla, pudra, 300 gebelik testi kiti, 170 enjektör olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 44 bin 190 adet gümrük kaçağı ilaç ve benzeri malzeme ele geçirildi.

Operasyonda İ.M. isimli şüpheli gözaltına alınırken, M.K.R.’nin ise aranmasına devam ediliyor.

(İHA)
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