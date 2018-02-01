Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
120155
ALTIN
162.341
DOLAR
3.7658
STERLİN
5.3381
EURO
4.6665
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

50 milyon kişinin kimlik bilgilerini satan çete çökertildi

İnternet üzerinden yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini yasal olmayan yollarla elde ederek para karşılığı satan şebeke çökertildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 09:20
50 milyon kişinin kimlik bilgilerini satan çete çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları web sitesi üzerinden yasal olmayan yollarla temin ettikleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait isim, kimlik numarası, adres ve telefon numaralarını para karşılığı satan bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin aralarında üst düzey kamu görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik, telefon ve tapu bilgilerini veri tabanını kurdukları internet sitesi üzerinden abonelik karşılığı çeşitli kişilere pazarladıkları belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenlenen operasyonla yaklaşık 50 milyon vatandaşın kişisel verilerini para karşılığı satan Yusuf K. ve Hakan K.’yı suçüstü yakaladı. Sitenin kurucusu ve sahibi olan Yusuf K.’nın evinde ve aracında yapılan aramalarda verilerin depolandığı 11 adet hard disk, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bu tabancalara ait 15 adet mermi, gaz maskesi, rambo bıçağı, 4 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet telefon ve çeşitli dokümanlar ile birlikte toplam 35 materyal ele geçirildi. Sitenin yöneticisi olan Hakan K’nın iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda ise 1 adet bilgisayar kasası, 2 cep telefonu, 1 adet akıllı saat, 15 adet hard disk, 2 adet vın cihazı, 5 adet sim kart, 7 adet DVD ve çeşitli dokümanlar ile birlikte toplam 57 materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yusuf K.’nın emniyetteki sorgusunda, pazarladığı veriler karşılığında 8 ayda 100 bin liranın üstünde gelir elde ettiğini, bu gelirle evinin kirasını ve iki çocuğunun özel okul taksitlerini karşıladığını belirttiği öğrenildi. Çok sayıda üst düzey devlet görevlisine ait kişisel bilgilerin de yer aldığı sitenini ise alınan mahkeme kararı ile erişime engellendiği bildirildi.

Son Güncelleme: 01.02.2018 09:36
Anahtar Kelimeler:
Kimlik Bilgileri SatışıInternetten
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üsküdar’da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü
Üsküdar’da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü
Müşteri kılığında girdiği markette cep telefonu çaldı
Müşteri kılığında girdiği markette cep telefonu çaldı
Sollama yapan ticari taksi takla attı
Sollama yapan ticari taksi takla attı
Metruk binada dövüş köpekleri bulundu
Metruk binada dövüş köpekleri bulundu
11 yaşındaki çocuk amcası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
11 yaşındaki çocuk amcası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
FETÖ operasyonunda 43 ilde 120 gözaltı kararı
FETÖ operasyonunda 43 ilde 120 gözaltı kararı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim