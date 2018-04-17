Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
109126
ALTIN
177.523
DOLAR
4.1118
STERLİN
5.8866
EURO
5.0870
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

50 kaçak göçmen yakaladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri tarafından, bir otobüs içinde yolcu bileti kesilmiş 50 kaçak göçmen yakalandı.

17 Nisan 2018 Salı 00:00
50 kaçak göçmen yakaladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri tarafından, bir otobüs içinde yolcu bileti kesilmiş 50 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’ye yasadışı yollarla Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinden giriş yapan göçmenler İstanbul’a gitmek için yola çıktıları ve kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri, D-100 karayolunda bir otobüsün içinde mültecilerin olduğu ihbarı yapıldı. Takibe aldıkları 34 UF 23 plakalı otobüs kontrol noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde 50 Pakistan ve Afgan uyruklu kaçak göçmene seyahat amaçlı yolcu bileti kesildiği anlaşıldı.

Kaçak göçmenler kontrolleri yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaçak göçmenleri taşıyan 3 otobüs görevlisi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

(Sedat Ağacıkoğlu /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apartmanın bodrumuna kumar operasyonu: 22 gözaltı
Apartmanın bodrumuna kumar operasyonu: 22 gözaltı
‘Bonzai’ içen gencin içler acısı hali kamerada
‘Bonzai’ içen gencin içler acısı hali kamerada
Belediye otobüsü genç kıza böyle çarptı
Belediye otobüsü genç kıza böyle çarptı
Hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti
Hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti
"Çocuğum hasta 100 bin TL verin” diyerek...
"Çocuğum hasta 100 bin TL verin” diyerek...
İdlib’te hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
İdlib’te hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim