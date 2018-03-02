50 bin liralık motosikleti böyle çaldılar

İstanbul Esenyurt’ta güvenlikli lüks sitede oturan genç adamın yaklaşık 50 bin lira değerindeki motosikleti kapalı otoparktan çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kameralarının kaydettiği motosiklet hırsızlığı Şubat ayı başında, Esenyurt’ta bulunan güvenlikli lüks bir sitenin otoparkında yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 45- 50 bin lira değerindeki motosikletini sitenin otoparkına park eden Ahmet Sungur, sabah geldiğinde motosikletinin yerinde sadece kesilerek kenara atılmış kilitleri görünce büyük şok yaşadı. Olay ile ilgili site güvenliği ile konuşan Sungur, güvenlik kameralarını incelediğinde motosikletinin, motosikletle gelen kasklı 2 kişi tarafından çalındığını gördü. 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunan Sungur, konu ilgili karakola giderek müracaatta bulundu. Hırsızlık olaylarına karşı korunaklı olduğunu düşünerek 1 yıl önce taşındığı lüks sitede motosikleti çalınan Sungur, ilgililerden de avukatı aracığıyla şikayetçi olurken çalınan motosikletinin bir an önce bulunmasını istiyor.

Yaklaşık 1 yıldır oturduğu siteden motosikletinin gece saat 01.00 sıralarında çalındığını ifade eden Ahmet Sungur, " Başka bir motosiklet ile kasklı ve motosiklet kıyafetleri ile geliyorlar. Arkada gördüğünüz yerden girişi yapıyorlar oradaki kapının kilidini kırıyorlar. Orada da hareket sensörlü kameralar var" dedi.

"7-8 TANE GÜVENLİK VAR"

Güvenlik noktasında güvenlik kameralarını izleyen bir kişinin de bulunduğunu buna rağmen motosikletinin çalındığında atıfta bulunan Sungur, "Sitede yaklaşık 7-8 güvenlik var. Güvenliğe rağmen oradan geliyorlar. Buna rağmen geliyorlar. Güvenlik görevlisi buna rağmen farkına varmıyor. Yaklaşık 15 dakika sürüyor hırsızlık olayı. Motosikletin üzerinde 1 direksiyon kilidi 2 tane de çelik kilit var onları kesiyorlar ondan sonrada burada aşağıya doğru gidiyorlar. Sonrada buradan tekrar yukarı rampa yukarı giderek götürüyorlar motosikleti. Site için yüksek miktarda aidat ödüyorum. Zaten sırf motosikletim daha korunaklı olsun diye böyle güvenliği olan bir siteye oturdum. Hem kirası hem aidatı yüksek. Ona rağmen çalındı. Olayı sabah işe giderken fark ettim. Ardından polisi aradık. Ekip geldi ama karakola başvurmamız gerektiğini söyledi. Karakola gittik tutanak tuttular bize haber vereceklerini söyleyip gönderdiler" diye konuştu.

Site güvenliğine avukatı vasıtası ile ihtarnameler çektiğini ifade eden Sungur, "Sizin personelinizin işini yapmaması yüzünden biz yaklaşık 45 - 50 bin liralık zarara uğradık bizim zararımızı karşılayın dedik. İhtarname çektik ama geri dönüş yapmadılar. Verdiğimiz süre doldu. Sonrada biz hukuki süreci başlattık" şeklinde konuştu.

MOTOSİKLETİ İTEREK GÖTÜRMÜŞLER

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, 2 kişinin başka bir motosiklet ile kafalarındaki kaskla sitenin önüne geldikleri, kırarak içeri girdikleri otopark kapısından kameranın açısının dışında kalan motosikletin yanına gittikleri görülüyor. Görüntülerin devamında ise hırsızların birisinin geldikleri motosikletle gittiği diğerinin ise çaldıkları motosikleti elleriyle iterek götürmeleri görülüyor.

(Murat Delice - Doğan Can Cesur/İHA)