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5 yaşındaki kızı böyle kurtardılar

Antalya’da Iraklı ailenin kapıyı üzerine kilitleyip işe gitmesinin ardından korkarak ağlamaya başlayan 5 yaşındaki ‘Birtanem’ isimli küçük kız, ortanca ağabeyinin getirdiği anahtar ile saatler sonra polisin kapıyı açmasıyla kurtarıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 23:29
5 yaşındaki kızı böyle kurtardılar

Edinilen bilgiye göre, olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 123 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Kısa süre önce 3 çocuğuyla birlikte Antalya’ya yerleşen Yasmin Perihan, sabah saatlerinde büyük oğlu Mahmut (23) ile birlikte işe çıktı, diğer oğlu Abdullatif (14) ise okula gitti. Aile, evden çıkarken ise evin en küçüğü 5 yaşındaki Birtanem Perihan’ın üzerine kapıyı kilitledi. Saatlerce içeride tek başına kalan minik kız korkmaya başladı. Komşuların ağlama seslerini duyması üzerine polise haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis, içeride kalan kızın sesini duyunca bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye istendi. Polis, telefonla minik kızın ağabeyi Abdullatif’e ulaşarak, eve gelmesini istedi.

MİNİK KIZIN PARMAĞI SIKIŞINCA POLİS DAYANAMADI

Bu sırada bir polis memuru balkonda olan minik kızı sakinleştirmek için apartmanın çatı katına çıktı. Oradan Birtanem’e seslenen polis memuru, küçük kızı sakinleştirmek için oyuncaklarıyla oynamasını istedi. Bir müddet sonra ise okuldan çıkıp eve gelen küçük kızın ağabeyi Abdullatif, anahtarla kapıyı açmak isterken minik kızın parmağını sıkıştırdı. Birtanem’in ağlaması üzerine ağabeyinden anahtarı alan polis memuru, içerden mandalla kitli olan kapıyı bıçakla yukarı kaldırarak açtı. Polis, minik Birtanem’i görür görmez parmağını tutup öptü. Minik kız ise polis amcasının elini tutarak sımsıkı sarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 16.02.2018 10:12
Anahtar Kelimeler:
AntalyaBirtanemDeniz Mahallesi 123 Sokak
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