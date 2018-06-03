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5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Şanlıurfa’da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralara yansıdı.

03 Haziran 2018 Pazar 16:46

Şanlıurfa’da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde freni boşalan otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 3 ay önce meydana gelen ve 3’ü ağır 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde virajı alamayan otomobilin refüje çarptıktan sonra takla attığı görülürken yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşların ise panikle kaçışmaya çalıştığı, karşı şeritten gelen başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldukları gözlendi.

Kaza, Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi’nde yaşanmıştı. İddiaya göre, Çamlık Caddesi’nden Şehit Nusret Caddesi’ne giren 63 KK 388 plakalı otomobilin freni boşaldı. Sürücü karşıdaki dükkanlara dalmamak için direksiyonu kırınca araç refüje çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçlarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

(Şinasi İnan/İHA)
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