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5 ilde kalpazan operasyonu: 25 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 5 ilde sahte para basan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Polis, gözaltı kararı çıkarılan 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:14
5 ilde kalpazan operasyonu: 25 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 5 ilde sahte para basan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Polis, gözaltı kararı çıkarılan 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basan şüphelilere yönelik bu sabaha karşı İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Örgüte Üye Olmak”, “Parada Sahtecilik” gibi suçlamalar nedeniyle aranan şüphelilerin yakalanması için 38 adrese baskın düzenleyen polis, suç örgütü üyesi çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı.

Gözaltı sayısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, operasyonların sürdüğü kaydedildi.

(Sadık Kahraman/İHA)
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