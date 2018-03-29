5 ilde 71 kişiye FETÖ gözaltısı

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon düzenleyen polis ekipleri, 71 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 16’sının FETÖ’nün güncel mütevelli heyeti oluşumu içinde olduğu öğrenildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ’nün gizli mütevelli heyeti toplantısı yapacağını tespit etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 5 ilde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 5 ilde, 63 adrese 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bayan eğitim danışmanlığı yapılanması güncel mütevelli grubu, güncel öğrenci evleri ve firari şahısların saklandıkları gaybubet evlerinin tespiti üzerine yapılan çalışmalar sonrasında polisin operasyon düğmesine basması ile şüpheliler tek tek alındı.

600 polisin katıldığı ve Balıkesir merkezli 5 ilde (İzmir, Manisa, Denizli, Uşak) gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında aralarında, 24 gaybubet evi, 5 güvenli ev, 14 öğrenci evinin de bulunduğu adreslerde düzenlenen operasyonda 39’u bayan, 32’si erkek olmak üzere toplam 71 şahıs gözaltına alındı. Alınan şahıslardan 27’sinin daha önceden firari konumda olduğu öğrenilirken, 8 şahsın bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca 16 şahsın ise güncel mütevelli heyeti oluşumu içerisinde olduğu kaydedildi. Operasyon kapsamında firari olan 9 şahsın yakalanması çalışmaları ise sürüyor.

(Bahadır Demirçeviren/İHA)