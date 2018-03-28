5 bin kişiyi dolandıran çete çökertildi: 70 gözaltı

5 bin kişiyi paravan şirket üzerinden ‘kredi vaadiyle’ dolandıran 70 kişilik şebeke operasyonla çökertildi. Şebekenin vurgun yaptığı parayla Mısır’da tatil yaptığı öğrenildi. Şebekenin dolandırıcılık anları kameralara yansırken tatil görüntüleri de ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şebekenin kredi danışmanlık firması adı altında paravan bir şirket üzerinden reklam verip belli bir para karşılığında başvuran herkese 18 bankanın herhangi birinden kefilsiz kredi çektirebileceğini vadederek dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Artan şikayet üzerine çalışma başlatan polis, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu şebekeyi takibe aldı. Şebekenin elebaşlı olduğu ileri sürülen Bilal K. ve beraberindeki şüphelileri teknik ve fiziki takibe alana siber polisi, 2 Mart Cuma günü İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek, aralarında hamile kadınların da olduğu 70 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, bu kişilerden hamile olan Tuğçe G. ve Gül A. adlı 2 şüpheliyi soruşturma savcısının talimatı üzerine serbest bıraktı.

Dolandırıcılık şebekesinin mevcut yöntemle 5 bin kişiyi 1 milyon 829 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Güvenlik yetkilileri, bu rakamın artabileceğine işaret ederken, 70 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 87 diz üstü bilgisayar, 8 tablet bilgisayar, 161 cep telefonu, 160 sim kart, 14 hard disk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından 15 Mart tarihinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 47’si ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Tuğçe G. ile Gül A. adlı hamile 2 şüpheli kadın soruşturma savcısının talimatı üzerine sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek emniyetten salıverilirken, 21 şüpheli ise ‘adli kontrol’ şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, şebekenin vurgun yaptığı parayla Mısır’da lüks tatil yaptığı öğrenildi. Şebekenin tatil görüntüleri ortaya çıkarken dolandırıcılık anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

(Sadık Kahraman/İHA)