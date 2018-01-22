49 firmaya istihdam yolsuzluğu operasyonu

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 49 firmaya Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

“İŞÇİLERİNİN BANKA ŞİFRELERİNİ ALARAK PARA YATIRIP GERİ ÇEKMİŞLER”

Yapılan çalışmalarda şüpheli 49 firmanın Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzaladıkları sözleşme gereği bu firmaların yetiştirmiş oldukları kursiyerlerin kurs gördükleri meslekte sigortalı olarak fiilen çalışabilecekleri şekilde istihdam edilmesi hükümlerine uymayarak, kursiyerlerin kurs gördükleri kurstan sonra istihdam edildikleri belirtilen iş yerlerinden sözleşme kapsamında fiilen istihdam edilmedikleri, işverenler tarafından İl Müdürlüğüne ibraz edilen sigortalılık belgeleri ve ücret bordrolarının içeriğinin çalışmadıkları halde çalışmış gibi gösterildiği, kurs açılmadan önce iş yerinde çalışmakta olan işçilerin sahte belgelerle istihdam edilmiş gibi gösterildiği, işverence banka kartlarının şifrelerinin alınarak bu hesaplara işveren tarafından para yatırılıp tekrar işveren tarafından çekilmesiyle bu iş yerinde asgari ücretli olarak çalışmış izlenimi verdikleri tespit edildi.

Çalışma sonucunda eş zamanlı olarak Diyarbakır genelinde 45, İstanbul’da 2, Antalya, Adıyaman, Ankara ve Tekirdağ illerinde de 1’er olmak üzere 51 adreste firma yetkilisi olan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda toplam 40 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.