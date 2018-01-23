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400 bin TL’lik elektronik eşya çaldılar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde elektronik eşya satan bir dükkana bir gecede 3 kez giren hırsızlar, 400 bin TL değerinde elekronik eşya çalarak kayıplara karıştı.

23 Ocak 2018 Salı 15:56
400 bin TL’lik elektronik eşya çaldılar

Hırsızlık olayı, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan elektronik dükkanında meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi üzerinde bilişim teknolojisi üzerine çalışan Y.E.A.’ya ait ofise aynı gecede 3 kere gelen hırsızlar, ofiste bulunan tüm elektronik eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Gece saat 22.30, 00.00 ve 04.00 sıralarında dükkana gelen hırsızlar organize bir şekilde hareket edip, kapı kilidini kırarak ofiste bulunan cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyaları çaldı. Sabah saatlerinde işyerini açmak için dükkana gelen Y.E.A. ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Akyazı İlçe Emniyet ekipleri hırsızlıkla ilgili incelemelerde bulunmak üzere dükkana geldi. Ofiste bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini belirleyip yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

“400 bin TL’lik hırsızlık kamerada”

Hırsızların eşyaları çalma anları ise ofiste bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Y.E.A. ise, piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL değerinde elektronik eşyasının çalındığını ve çevrede bulunan güvenlik kameraları yardımı ile de hırsızları bulmaya çalışacaklarını belirtti. Güvenlik kamerasında hırsızların rahat hareket ederek ofisi kontrol etmeleri gözüküyor.

Son Güncelleme: 23.01.2018 16:42
Anahtar Kelimeler:
SakaryaAkyazıHırsızlık
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