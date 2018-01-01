Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115333
ALTIN
158.819
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1259
EURO
4.5472
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

4. kattan düşen lise öğrencisi öldü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yılbaşı sabahı 4. kattan düşen lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:54
4. kattan düşen lise öğrencisi öldü

Olay, sabah saat 06.20 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi 174. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evde yılbaşını kutlayan lise öğrencisi Yağız Küçük (17), fenalaşınca hava almak için dairenin penceresini açtı. Hava aldığı sırada dengesini kaybeden genç, 4. kattan aşağıya düştü. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 01.01.2018 21:21
Anahtar Kelimeler:
IzmirKarabağlarYağız KüçükBasın Sitesi Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Selfie çekmek isterken kaleden düşerek öldü
Selfie çekmek isterken kaleden düşerek öldü
Ümraniye’de park halindeki otobüs yandı
Ümraniye’de park halindeki otobüs yandı
Düzce'de unutulan çanta polisi alarma geçirdi
Düzce'de unutulan çanta polisi alarma geçirdi
Mamak'ta korkutan gecekondu yangını
Mamak'ta korkutan gecekondu yangını
Şanlıurfa'da feci trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da feci trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim