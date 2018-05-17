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4 kardeş trafik kazasında hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan 4 erkek kardeş Çankırı’da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:31
4 kardeş trafik kazasında hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan 4 erkek kardeş Çankırı’da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden İstanbul’a giden Birol Altuntaş (28) yönetimindeki 34 PF 0507 plakalı otomobil, Ilgaz-Çerkeş karayolunun Atkaracalar mevkiinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Altuntaş ile otomobilde bulunan ağabeyleri Erol (34) ve Engin Altuntaş (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kardeşleri Şenol Altuntaş (24) ise 112 Acil Servisi tarafından kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 4 kardeşin cenazeleri Atkaracalar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cenazelerin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi Süme Mahallesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi. Altuntaş kardeşlerin babalarının amcasının cenazesi için Özkürtün’e geldikleri, dün akşam iftarı yaptıktan sonra yola çıktıkları öğrenildi.

(İHA)
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