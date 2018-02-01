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4 ilde FETÖ operasyonunda 15 kişiye gözaltı

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Malatya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde ByLock kullandığı tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:45
4 ilde FETÖ operasyonunda 15 kişiye gözaltı

Malatya merkezli, Ankara, Kayseri ve Gaziantep illerinde toplam 23 adreste, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında ODTÜ’de görevli 1 profesörün de bulunduğu çeşitli meslek gruplarından ByLock kullandığı tespit edilen 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konulurken firari 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

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