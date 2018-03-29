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38 ilde askerlere FETÖ operasyonu

Konya merkezli 38 ilde FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla sözleşmeli 47’si subay 23’ü astsubay olmak üzere toplamda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

29 Mart 2018 Perşembe 09:40
38 ilde askerlere FETÖ operasyonu

Konya merkezli 38 ilde FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla sözleşmeli 47’si subay 23’ü astsubay olmak üzere toplamda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgütün askeri kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen sözleşmeli 47’si subay, 23’ü astsubay muvazzaf asker olmak üzere toplamda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Konya’da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında Konya’dan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

(İbrahim Yetkin/İHA)
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