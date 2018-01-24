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35 bin TL’lik lastik ve jant çaldılar

Kocaeli’nin Derince ilçesinde girdikleri oto lastiği satış yerlerinden 35 bin TL değerinde kamyon ve otomobil lastiği çalan 3 kişilik aile, son işlerine giderken polis ekiplerine yakalandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:16
35 bin TL’lik lastik ve jant çaldılar

Olay 24 Aralık 2017 ‘de Derince’nin Deniz Mahallesi’nde bulunan bir lastik dükkanın da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Deniz Mahallesi’ndeki lastik satışı yapılan iş yerine giren anne baba ve çocuktan oluşan 3 kişi, 15 adet kamyon lastiği ve 3 adet jant çalıp kayıplara karıştı. Aynı şahıslar Derince Çenadağ Mahallesi’nde 13 Ocak’ta lastik satışı yapan bir başka iş yerine girerek 15 adet otomobil lastiği daha çaldı. Yine aynı gece Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde bir başka lastik satış yerini soymaya çalışan şahıslar, alarmın çalmasıyla olay yerinde hızla kaçtı.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler sonundan baba Ü.F.(41), anne Y.F.(36) ve çocukları A.F. (14)’nin İstanbul’da ikamet ettikleri belirlendi. Daha sonra şahısların İstanbul’dan Kocaeli’ye girdikleri bilgisini alan ekipler, hemen harekete geçti. Yapılan takip sonunda bir araç ile İstanbul’dan Kocaeli’ne geldiklerini tespit eden 3 şahıs, Körfez ilçesine bağlı Hereke’de polis ekiplerince araçları durdurularak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan Ü.F.’nin çeşitli suçlardan 12 adet kaydı, 12 adet aranması ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası, Y.F.’nin çeşitli suçlardan 16 adet suç kaydı, A.F.’nin ise yine çeşitli suçlardan 5 adet kaydının bulunduğu öğrenildi. Şahısların çaldıkları lastik ve jantların toplam maliyetinin ise yaklaşık 35 bin TL olduğu belirlendi. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan anne baba ve çocuktan oluşan 3 kişilik hırsızlık çetesi Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Son Güncelleme: 24.01.2018 11:53
Anahtar Kelimeler:
KocaeliDerinceLastikHırsızlık
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