300 bin dolar değerinde: 3 gözaltı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Fatih’te üç adrese yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin dolar olan kaçak parfüm ele geçirdi. Operasyon esnasında depolarda bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Fatih Katip Kasım Mahallesi Yenisepetçi Sokak’ta üç adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 300 bin dolar olan 40 bin adet parfüm ele geçirilirken, depolarda bulunan 3 kişi de gözaltına alındı. Operasyon sonrası depolarda inceleme yapan polis ekipleri kolilerdeki parfüme el koydu. Kamyonete yüklenen parfümler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(İHA)