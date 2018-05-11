İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 211’i muvazzaf olmak üzere 300 şüpheli asker hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 150 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.(İHA)
300 asker hakkında FETÖ’den gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 211’i muvazzaf olmak üzere 300 şüpheli asker hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 150 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
11 Mayıs 2018 Cuma 09:04