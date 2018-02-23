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30 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

Giresun’un Piraziz ilçesinde bulunan Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda 30 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

23 Şubat 2018 Cuma 12:34
30 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

Edinilen bilgilere göre, Şeyhli mahallesinde bulunan Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda akşam yemeği sonrası yatakhanelere giden öğrenciler bir süre sonra bulantı ve kusma şikayetleri üzerine yurt görevlilerine başvurdu. Çok sayıda öğrencinin şikayeti üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrenciler sevk edildikleri hastanelerde yapılan müdahalelerin ardından sabah taburcu edildi.

Giresun Valiliği ise yaşanan zehirlenme olayı ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Giresun Piraziz İmam Hatip Ortaokulu Yatılı Yurt’ta 22 Şubat Perşembe akşam yemeği sonrası yaşları 9-12 arasında değişen 30 (otuz) erkek öğrencimiz yemekten 4-5 saat sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikâyetiyle, gıda zehirlenmesi ön tanısıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarımız ile ilimizde bulunan hastanelere nakilleri sağlanmıştır. Hastalarımızdan; Bulancak Devlet Hastanesine 7 hasta, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine 13 (on üç) hasta, Özel Ada Hastanesine 7 hasta ve bir başka özel Hastaneye 3 hasta nakil edilmiştir. Hastalarımız semptomatik tedavi ve laboratuvar tetkikleri ile müşahede altında takip edilmiştir. Hastalarımızın tamamı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, hastanelerimizde yatan takipli hastamız bulunmamaktadır."

Son Güncelleme: 23.02.2018 12:44
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GiresunŞehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip LisesiYemekten ZehirlendilerPiraziz
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