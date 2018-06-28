3 kuzenden birinin cesedine ulaşıldı

Bursa’da yüzmek için göle giren 3 gençten ikisi kurtarılırken, 19 yaşındaki Emirhan Beyazıt’ın cansız bedenine ulaştı.

Orhangazi’ye bağlı Yeniköy’de yaşayan Adil Beyazıt, kuzenleri Emirhan Beyazıt ve Abdullah Küçükoğlu ile Yeniköy altındaki Beyazıt ailesine ait çiftliğe geldi. Çiftlikte bulunan sandalla göle açılan 3 genç açıkta sandaldan atlayarak yüzmeye başladı. Rüzgarın tesiriyle sandal uzaklaşınca gençler paniğe kapıldı. Adil Beyazıt yüzerek sahile çıktı. Bu esnada yan taraftaki bir başka çiftlikten bağırışları duyan vatandaşlar Adil Beyazıt’ı sudan çıkararak kenara aldı. Arkadaşlarının gölde olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Balıkçı tekneleri de göle açıldı. Kuzenlerden Abdullah Küçükoğlu balıkçı tekneleri tarafından gölün yaklaşık 200 metre açığında bulundu. Yüzerek kurtulmaya çalışan ve bitkin durumdaki Abdullah Küçükoğlu sandalla sahile getirildi. Sahilde hazır bekletilen 112 ambulansına alınan Abdullah Küçükoğlu Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Emirhan Beyazıt ise balıkçı tekneleri, İznik Bot Komutanlığı ekipleri ve Yalova deniz polisi dalgıçları tarafından aranırken, havanın kararması ile birlikte ekipler arama çalışmalarını durdurdu. Sabah saatlerinde tekrardan arama çalışmalarına başlayan ekipler, Emirhan Beyazıt’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yüzdüğü yerin 700 metre açığında 17 metre derinlikte bulunan Beyazıt’ın cansız bedeni sahile çıkarılırken, ailesi ve yakınları fenalık geçirdi. Beyazıt’ın cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

(Musa Öztürk /İHA)