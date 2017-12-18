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3 ilde hırsızlık yapan çete çökertildi

İstanbul, Muğla ve Malatya illerinde 12 işyeri ve ikametten 1 milyon TL’lik hırsızlık yapan 13 kişi yakalandı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 13:35
3 ilde hırsızlık yapan çete çökertildi

İstanbul’un Fatih ilçesi, Muğla’nın Marmaris ilçesi ve Malatya ilinde toplamda 12 işyeri ve ikametten hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen 13 şüpheli yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu tespit edildi. Yaklaşık 3 aylık takibin ardından 13 şüpheliye yönelik olarak 6 Aralık günü saat; 08:30’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır Bağlar ilçesinde 1, İstanbul Fatih’te 4, Sultangazi’de 4, Şişli’de 1, Gaziosmanpaşa’da 1, Eyüp’te 1 adrese gerçekleştirilen operasyonda toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin gece saatlerinde önceden belirlediği yerlere girerek hırsızlık yaptığı öğrenildi. Örgüt lideri F.G’nin talimatıyla hareket eden şüphelilerin hırsızlık anında maske takarak yüzlerini sakladıkları tespit edildi. Yapılan soygunlarda yakalanmak istemeyen şüphelilerin sokakta çalışma yapıldığı gerekçesiyle hırsızlık yaptıkları sokağı dubalarla kapattıkları belirlendi.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet suç gelirinden alındığı değerlendirilen araç, 3 adet kol saati, 1 Adet kart kopyalama aparatı, çelik kasa, kapıları açmak için kullanılan matkap, eldiven, özel yapım tornavida ve levyeler ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlıklar sonucu toplam 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldığı öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları paraları gece kulüplerinde ve kumarhanelerde harcadığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 18.12.2017 13:57
Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık çetesi
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