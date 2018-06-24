Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
189.011
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1387
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

3 ev, 3 ahır ve 2 ambar kül oldu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 3 ev, 3 ahır ve 2 ambar yanarak kullanılamaz hale geldi.

24 Haziran 2018 Pazar 17:04
3 ev, 3 ahır ve 2 ambar kül oldu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 3 ev, 3 ahır ve 2 ambar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyü Topaloğlu Mahallesi’nde Yılmaz Özdemir’e ait evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlere de sıçradı. İhbar sonrası olay yerine gelen Daday Belediye itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, yangına müdahalede bulundu. Giderek büyüyen yangın sonrasında yangın mahalline Azdavay, Seydiler, Ağlı ve Kastamonu’dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazözler sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, Yılmaz Özdemir ile Muammer Topaloğlu ve Nurettin Topaloğlu’na ait ikişer katlı 3 ev, 3 kuruluk, 3 ahır ve 2 ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

CAN KAYBI YOK

Daday Değirmenözü Köyü Muhtarı Satı Dolapçı, köylerinde elektrik kontağından çıktığını tahmin ettikleri yangın çıktığını belirterek, "Ev yanmaya başladığında Daday Belediyesi itfaiye ekiplerini aradım ve ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri gelip yangına müdahale ettiler. Yangın giderek büyüdü ve bunun sonucunda iki katlı 3 ev, 3 kuruluk, 3 ahır ve 2 ambar yandı. Allah’a şükür can kaybımız yok ama içerisindeki eşyalar ve malzemeler tamamen yanmıştır. Köylüler ve ben, evlerden alabildiğimiz eşyaları aldık ama köyde kullanılan bütün eşyalar ve malzemeler yanmıştır" dedi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken yangın yerinde soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

(Serkan Yılmaz/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minibüs dereye yuvarlandı: 15 yaralı
Minibüs dereye yuvarlandı: 15 yaralı
Asansörle dördüncü kattan düştü: Burnu bile kanamadı
Asansörle dördüncü kattan düştü: Burnu bile kanamadı
Erzurum’daki silahlı kavgaya ilişkin savcılıktan açıklama
Erzurum’daki silahlı kavgaya ilişkin savcılıktan açıklama
Şırnak’ta 3’ü Alman 4 kişi gözaltına alındı
Şırnak’ta 3’ü Alman 4 kişi gözaltına alındı
Araçta sıkışan kedi kurtarıldı
Araçta sıkışan kedi kurtarıldı
Silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı
Silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim