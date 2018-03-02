3 ev, 1 işyeri yandı

Ankara’da iki ayrı gecekondu mahallesinde çıkan yangınlarda 3 ev ile bir marangozhane kullanılamaz hale geldi.

İlk yangın, Mamak Altıevler Mahallesi’nde meydana geldi. Yatık Musluk Caddesi üzerindeki Gülveren Merkez Camii’nin karşısında bulunan iki katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalleli hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde yangın mahalline ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İçinde kimsenin yaşamadığı öğrenilen ev küle döndü.

Bir diğer yangın da gecenin ilerleyen saatlerinde Keçiören Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. 493. Sokak üzerinde bulunan Bünyamin Ö’ye ait gecekonduda yangın çıktı. Alevleri son anda fark eden ev halkı, gecekonduyu tahliye ederek itfaiyeye ihbarda bulundu.

MAHALLELİ YANAN MARANGOZHANEYİ BOŞALTMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla yayılan alevlerin evin bitişiğinde bulunan marangozhaneye ve başka bir gecekonduya sıçramasıyla yangının şiddeti arttı. Yangını söndürmek için işe koyulan itfaiye erleri, dört bir koldan alevlere müdahale etmeye başladı. Kovalarla su taşıyarak yangına müdahale eden mahalleli, bir yandan da marangozhanedeki malzemelerin kurtarılması için seferber oldu. Evleri yangından zarar gören vatandaşlar, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde seyretti.

Yaklaşık bir buçuk saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, 2 ev ile marangozhane kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Caner Ünver/İHA)