Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117148
ALTIN
161.154
DOLAR
3.8049
STERLİN
5.2322
EURO
4.6665
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

3 ev, 1 işyeri yandı

Ankara’da iki ayrı gecekondu mahallesinde çıkan yangınlarda 3 ev ile bir marangozhane kullanılamaz hale geldi.

02 Mart 2018 Cuma 08:54

Ankara’da iki ayrı gecekondu mahallesinde çıkan yangınlarda 3 ev ile bir marangozhane kullanılamaz hale geldi.

İlk yangın, Mamak Altıevler Mahallesi’nde meydana geldi. Yatık Musluk Caddesi üzerindeki Gülveren Merkez Camii’nin karşısında bulunan iki katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalleli hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde yangın mahalline ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İçinde kimsenin yaşamadığı öğrenilen ev küle döndü.

Bir diğer yangın da gecenin ilerleyen saatlerinde Keçiören Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. 493. Sokak üzerinde bulunan Bünyamin Ö’ye ait gecekonduda yangın çıktı. Alevleri son anda fark eden ev halkı, gecekonduyu tahliye ederek itfaiyeye ihbarda bulundu.

MAHALLELİ YANAN MARANGOZHANEYİ BOŞALTMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla yayılan alevlerin evin bitişiğinde bulunan marangozhaneye ve başka bir gecekonduya sıçramasıyla yangının şiddeti arttı. Yangını söndürmek için işe koyulan itfaiye erleri, dört bir koldan alevlere müdahale etmeye başladı. Kovalarla su taşıyarak yangına müdahale eden mahalleli, bir yandan da marangozhanedeki malzemelerin kurtarılması için seferber oldu. Evleri yangından zarar gören vatandaşlar, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde seyretti.

Yaklaşık bir buçuk saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, 2 ev ile marangozhane kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Caner Ünver/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğün günü canından oldu
Düğün günü canından oldu
66 öğretmen hakkında ByLock’tan gözaltı kararı
66 öğretmen hakkında ByLock’tan gözaltı kararı
Askerlerin şehit olduğu Raco’ya askeri sevkıyat
Askerlerin şehit olduğu Raco’ya askeri sevkıyat
FETÖ irtibatlı sendikaya operasyon: 72 gözaltı kararı
FETÖ irtibatlı sendikaya operasyon: 72 gözaltı kararı
Çatıya çıktı. yoldan geçen araçlara kiremit attı
Çatıya çıktı. yoldan geçen araçlara kiremit attı
TSK son rakamı açıkladı: 2295 terörist...
TSK son rakamı açıkladı: 2295 terörist...
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim